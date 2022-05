Speedway

FIM Speedway GP Repubblica Ceca - La moto si spacca in due: che sfortuna per Dan Bewley!

FIM SPEEDWAY GP - Gran peccato per il rookie Dan Bewley durante le batterie della tappa di Praga. Dopo aver raccolto discreti risultati nelle tre serie precedenti, alla penultima curva quarta serie la moto si divide in due e il pilota britannico finisce a terra. Il pilota si tocca a lungo il ginocchio, ma fortunatamente riesce a prendere parte al resto dell'evento, qualificandosi in semifinale.

00:04:06, un' ora fa