Varsavia va in scena il secondo round del campionato 2022, gara di casa per alcuni dei migliori rider della massima categoria come Bartosz Zmarzlik e Maciej Janowski. Discovery + fornirà una copertura in tempo reale e senza pubblicità di ogni gara, nonché servizi interattivi. Highlights e approfondimenti sul sito web di Eurosport. Una delle tappe più attese nel calendario dello Speedway Gp . Nell'arena del PGE Narodowy stadium diva in scena il secondo round del campionato 2022, gara di casa per alcuni dei migliori rider della massima categoria come. Discovery + fornirà una copertura in tempo reale e senza pubblicità di ogni gara, nonché servizi interattivi. Highlights e approfondimenti sul sito web di Eurosport.

Lo Stadio Nazionale di Varsavia riaccoglie lo Speedway Gp dopo 3 anni e sono attesi più di 50.000 spettatori per assistere allo show in programma sabato. L'impianto fu costruito per gli Europei di calcio 2012 e dispone di un tetto totalmente retrattile che garantirà la disputa della gara con qualsiasi tempo. L'atmosfera si preannuncia calda con i tifosi polacchi pronti a festeggiare un connazionale sul gradino più alto del podio. Nei precedenti nella capitale vinsero nomi illustri come Tai Woffinden, Fredrik Lindgren e Leon Madsen.

Il Programma

Il programma di gara è stato diviso in due giornate tra venerdì 13 maggio e sabato 14 maggio: le qualifiche garantiscono al pilota più veloce la scelta del numero di partenza. La gara si svolge su 20 batterie da quattro piloti ciascuna, 2 semifinali e la finalissima.

Venerdì 13 maggio

Qualifiche: ore 17.00

Sabato 14 maggio

Gara: ore 19:00 (dalle 18:30 studio pre gara)

SPEEDWAY GP DI POLONIA LIVE SU DISCOVERY +

Il Gp di Polonia sarà visibile live sulla piattaforma di Discovery + ed Eurosport Player, in diretta integrale e senza interruzioni pubblicitarie.

La classifica

Il round di apertura in Croazia ha visto la vittoria di Bartosz Zmarzlik davanti al connazionale Maciej Janovski. Si preannuncia un'altra sfida infuocata tra i due nella gara di casa.

1. ZMARZLIK 20 punti

2. JANOVSKI 18

3. MICHELSEN 16

4. THOMSEN 14

