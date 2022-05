Davanti ai 50 mila spettatori dello Stadio Nazionale di Varsavia, Max Fricke vince il Gp di Polonia. L'australiano batte in finale Leon Madsen e Fredrik Lindgren. Delusione per il pubblico di casa che attendeva la vittoria degli idoli Bartosz Zmarzlik (ancora leader del campionato) e Maciej Janowski entrambi eliminati in semifinale.

Varsavia si tinge di gialloblù in sostegno all'Ucraina

Batterie

Il primo giro di batterie vede vincitori tutti i favoriti: Michelsen e Zmarzlik dominano le rispettive run, mentre Madsen supera Doyle nel corso del primo giro. Rimonta fantastica di Janowski capace di battere Dudek e Woffinden.

Nella heat 5 scontro tra titani: Madsen regola Zmarzlik e Woffinden prendendosi 3 punti pesanti. Nella successiva gara, brutto crash tra Dudek e Holder con la corsa immediatamente sospesa. Janowski infiamma il pubblico di casa vincendo la seconda batteria consecutiva e agganciando Madsen in vetta dopo 8 heat.

Nel terzo turno di gara fari puntati sulla heat 10: Doyle finisce a terra dopo un contatto con Zmarzlik. Dopo il restart Przedpelski riesce nell'impresa di tenere dietro Zmarzlil e Janowski. Madsen nella batteria 12 paga una partenza negativa e chiude ultimo senza punti. Classifica molto corta con gli idoli di casa davanti a tutti.

Quarta sessione e primo successo per Woffinden che torna a sperare nelle semifinali. Zmarzlik ritrova il primo posto e si porta al comando della classifica con una run da disputare.

Nell'ultima serie di partenze, Doyle viene escluso per aver colpito il posteriore di Vaculik chiudendo in anticipo la sua serata. Woffinden continua la sua rincorsa agli otto posti validi per la semifinale con una vittoria, Lindgren finisce out ma non compromette la qualificazione.

1 - Bartosz Zmarzlik 12 pts

2 - Maciej Janowski 10pts

3 - Leon Madsen 10pts

4 - Max Fricke 10pts

5 - Tai Woffinden 9pts

6 - Pawel Przedpelski 9pts

7 - Fredrik Lindgren 8pts

8 - Mikkel Michelsen 8pts

9 - Robert Lambert 8pts

10 - Jack Holder 7pts

11 - Jason Doyle 6pts

12 - Patryk Dudek 6pts

13 - Maksym Drabik 5pts

14 - Dan Bewley 5pts

15 - Martin Vaculik 4pts

16 - Anders Thomsen 2pts

Semifinali

Colpo di scena nelle prima semifinale. Il favorito di serata Zmarzlik commette un errore a metà gara e termina terzo alle spalle di Fricke e Lindgren, finendo fuori dalla finale. Dominio danese nella seconda semifinale e clamorosa eliminazione di Janowski: la finale di Varsavia resta senza rider polacchi.

Finale

I danesi Madsen e Michelsen, lo svedese Lindgren e l'australiano Fricke sono i finalisti. Collisione alla prima partenza tra i due connazionali: Michelsen ha la peggio, ma viene giudicato responsabile dell'incidente. Ripartenza a 3 con Max Fricke che comanda dallo start all'arrivo e conquista il gradino più alto del podio davanti a Madsen e Lindgren.

