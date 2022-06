Bartosz Zmarzlik, il re delle qualifiche. Anche nel quarto appuntamento del FIM Speedway Gp in Germania, il polacco mette a segno il miglior tempo e si aggiudica la prima scelta per il numero di partenza. In una sessione serrata con numerosi cambi in testa alla classifica, Zmarzlik ha avuto la meglio di appena 4 centesimi sul britannico Lambert. Terza posizione per Maciej Janowski. Tutto lo Speedway Gp è disponibile in diretta integrale su Discovery+.

La Cronaca

Una qualifica vivace quella disputata alla Bergring Arena di Teterow. La pista è andata migliorando con l'andare dei giri e i cambi al vertice non sono mancati. Il vincitore del Gp di Repubblica Ceca di settimana scorsa Vaculik è il primo benchmark di giornata. I tempi si abbassano velocemente con Holder capace di migliorare subito il crono del ceco. Ottima prestazione della wild card Huckenbeck che terminerà la qualifica 11esimo. Zmarzlik al primo run va subito in testa in 14.663, ma alla prima sosta è Madsen a chiudere davanti a tutti, un decimo più veloce del polacco.

Nel secondo run si fa vedere Woffinden capace di chiudere in 14.538, ma la top 10 è racchiusa in meno di 2 decimi prima degli ultimi tentativi. Zmarzlik migliora per due volte il suo best lap e trova l'imbattibile 14.399 all'ultimo giro utile. Lambert e Janowski tentano il colpo di reni ma si devono accontentare delle posizioni di rincalzo. Grande delusione il danese Thomsen, ultimo in classifica.

La Classifica

Di seguito la classifica con la posizione di partenza scelta dai riders.

1 – Bartosz Zmarzlik (Poland) – 13

2 – Robert Lambert (United Kingdom) - 5

3 – Maciej Janowski (Poland) - 4

4 – Dan Bewley (United Kingdom) - 14

5 – Tai Woffinden (United Kingdom) - 9

6 – Max Fricke (Australia) - 2

7 – Leon Madsen (Denmark) - 1

8 – Fredrik Lindgren (Sweden) - 8

9 – Martin Vaculík (Slovakia) - 12

10 – Patryk Dudek (Poland) - 11

11 – Kai Huckenbeck (Germany) - 10

12 – Jack Holder (Australia) - 6

13 – Jason Doyle (Australia) - 7

14 – Mikkel Michelsen (Denmark) - 15

15 – Paweł Przedpełski (Poland) - 16

16 - Anders Thomsen (Denmark) - 3

