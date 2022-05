Speedway

Speedway GP, Grand Prix Croazia: Bartosz Zmarzlik eletto pilota della settimana

SPEEDWAY - Il vicecampione del mondo in carica Bartosz Zmarzlik ha iniziato nel modo migliore la stagione, regalando spettacolo nella prima tappa del Campionato del Mondo Speedway e portandosi a casa un'importante vittoria che - oltre alla leadership nel campionato - gli vale anche il riconoscimento di Top rider of the Week.

00:03:56, 39 minuti fa