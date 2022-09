L'australiano Jack Holder è il più veloce nelle qualifiche del Gp di Svezia. Il suo 13.959 vale il miglior tempo nell'ovale di Malilla, davanti a Janowski e Woffinden. Quarto tempo per il leader del campionato Zmarzlik che nella gara di questa sera potrebbe venire incoronato campione, nel caso riesca a battere il danese Madsen (solo decimo in questa sessione).

Incidente spettacolare nello Speedway, Dudek colpisce Holder

Mads Hansen sostituisce l'infortunato Mikkel Mikkelsen. La wildcard dell'evento svedese è Oliver Berntzon già protagonista allo Speedway of Nations.

La cronaca

Jack Holder è immediatamente il più veloce nell'ovale di Malilla. Tempi comunque alti nelle prime run e pista destinata a migliorare con il passare della qualifica. Janowski sembra al top della condizione questo weekend e fa meglio del connazionale Zmarzlik al primo tentativo. Leon Madsen, l'unico rivale del leader del campionato Zmarzlik, non sembra a suo agio sulla terra dell'arena e resta lontano dai best laps.

Tra i britannici spicca Tai Woffinden che chiude davanti il primo run di qualifica in 14.052. Caduta rovinosa in avvio per Bewley da cui scaturisce una bandiera rossa.

La seconda run si dimostra quella migliore dal punto di vista delle performance. Holder passa in testa con un ottimo 13.959, Zmarzlik non riesce a scendere sotto il muro dei 14 secondi ed è quarto in classifica. La pista viene bagnata per il finale di sessione, ma le condizioni non permettono un'asciugatura rapida e le posizioni restano così congelate. Janowski si ferma a pochi centesimi dalla pole di Holder, terzo posto per Woffinden.

