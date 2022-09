Bartosz Zmarzlik conquista il titolo 2022 del FIM Speedway Gp con una gara di anticipo. Seconda vittoria consecutiva nel Gp di Svezia, la terza in stagione. Un campionato controllato sin dalla prima tappa e culminato con la festa a Malilla.

Moto incontrollabile, Bewley viene sbalzato sul muro

Madsen viene eliminato in semifinale e per il polacco questo è significato il primo posto matematico. Poi la chiusura perfetta di serata con la vittoria in finale davanti al padrone di casa Lindgren e al connazionale Janowski.

Le Batterie

Leon Madsen deve battere Bartosz Zmarzlik per portare la lotta al titolo all'ultima gara della stagione. La serata del danese non inizia in maniera ottimale venendo sopravanzato in partenza da Fricke nella batteria inaugurale. Janowski vince il duello polacco con Zmarzlik al primo incrocio svedese. Inizi fulminanti per Lambert e Vaculik che ottengono subito 3 punti.

Madsen si riscatta nella seconda run, mentre Holder non conferma le attese suscitate dalla sessione di qualifica. Pubblico in delirio nella heat 7 per la rimonta della wild card svedese Berntzon. Zmarzlik tiene il passo del rivale Madsen portandosi a quota 5 punti, con loro in vetta il britannico Lambert.

Nella nona batteria Madsen fa bottino pieno e vola in testa alla classifica, il rivale polacco si accontenta del secondo posto nell'undicesima dietro a Vaculik ma davanti a Woffinden. Altra vittoria per gli atleti di casa con Lindgren, serata da dimenticare per Bewley.

Tra i protagonisti della gara di Malilla c'è Vaculik capace di chiudere davanti anche a Madsen nella heat 13. Nella batteria successiva avviene il primo big crash di serata con Przedpelski che sperona Fricke, per entrambi la gara finisce qui. Zmarzlik vince la ripetizione, Janowski prosegue la striscia vincente dei polacchi.

Scontro diretto tra i due contendenti al titolo nella heat 17: nessun problema per Zmarzlik che domina la gara, disastro per Madsen che chiude ultimo senza punti ma resta comunque tra i qualificati per la semifinale. Vaculik chiude la prima fase con l'ennesima vittoria e aggancia Zmarzlik in vetta a 13 punti al termine della batterie. Questi i qualificati:

Martin Vaculik

Bartosz Zmarzlik

Maciej Janowski

Leon Madsen

Robert Lambert

Fredrik Lindgren

Tai Woffinden

Patryk Dudek

Semifinali

Tai Woffinden si prende la prima delle semifinali davanti a Lindgren, out a sorpresa Vaculik. Problemi per Madsen che si ritira prima del traguardo e per Zmarzlik può iniziare già la festa per il titolo. Matematicamente campione prima di iniziare la sua semifinale. Il polacco non si accontenta e centra in maniera autoritaria la finale, con lui passa Janowski che ha la meglio su Lambert e Dudek.

Finale

Serata da sogno per Zmarzlik che trionfa nella finalissima controllando la gara fin dalla prima curva. Secondo posto per il rider di casa Lindgren, seguono Janowski e Woffinden. Terzo vittoria stagionale per il polacco che suggella il terzo titolo in carriera.

1 - Bartosz Zmarzlik (Poland) 148pts (Campione)

2 - Leon Madsen (Denmark) 118pts

3 - Patryk Dudek (Poland) 99pts

Tutto lo Speedway Gp è in diretta integrale su discovery + senza interruzioni pubblicitarie.

