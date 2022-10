Cala il sipario sulla stagione 2022 dello Speedway Gp. Martin Vaculik trova il secondo trionfo stagionale al termine di una gara senza errori. Zmarzlik chiude alle sue spalle mancando per un soffio il terzo successo di fila. Chiude il podio Leon Madsen che termina al secondo posto in campionato davanti a Janowski che si aggiudica la volata per il bronzo.

La top 6 della stagione è completata da Lindgren, Lambert e Bewley: questi rider accedono di diritto alla stagione 2023 dello Speedway Gp.

Ad

Le batterie

Speedway GP Doyle travolge Dudek, duro schianto a Torun! UN' ORA FA

Madsen e Vaculik si candidano rispettivamente per le medaglie di argento e bronzo aprendo con 3 punti la loro serata. Nella heat 3 il rookie Woryna batte il campione del mondo Zmarzlik.

Woryna chiude la porta a Zmarzlik! Che gara del rookie

Lo slovacco Vaculik sembra nella serata giusta per centrare il colpo grosso e si ripete nella seconda batteria. Il campione del mondo Zmarzlik non riesce a sbloccarsi e viene preceduto da Lambert nell'ottava gara, il britannico sale a 5 punti insieme al polacco Janowski.

Madsen esce vincitore dalla heat 9 ed è matematicamente medaglia d'argento. Ancora un secondo posto per Zmarzlik dietro all'imbattibile Vaculik. Lambert escluso per partenza anticipata nella batteria 12, poi vinta da Bewley.

Janowski senza paura, doppio sorpasso in un solo colpo

Zmarzlik sorpassa Miskowiak e centra la prima vittoria di serata nella heat 13. In grande spolvero il lettone Lebedevs che ha la meglio anche su Vaculik e sale al secondo posto provvisorio. Woffinden perde punti preziosi nella 16esima batteria in cui viene escluso per una falsa partenza, 3 punti per Lindgren.

Falsa partenza di Lindgren, ma l'escluso è Woffinden

Le ultime run si aprono con il pesante contatto tra Doyle e Dudek. Il rider di casa viene travolto dall'avversario che viene escluso dalla ripetizione. Giornata positiva per i danesi, Michelsen raggiunge Madsen in semifinale. Zmarzlik si prepara al turno successivo con una lotta all'ultimo metro con Bewley che lo porta al secondo posto della classifica dietro a Vaculik e davanti al connazionale Janowski.

1. Martin Vaculik

2. Bartosz Zmarzlik

3. Maciej Janowski

4. Leon Madsen

5. Mikkel Michelsen

6. Andzejs Labedevs

7. Fredrik Lindgren

8. Dan Bewley

Doyle travolge Dudek, duro schianto a Torun!

Semifinali

Vaculik continua nella sua serata di grazia e chiude davanti la semifinale 1. Madsen si qualifica a discapito di Lindgren e Lebedevs. Zmarzlik domina la seconda semifinale, mentre Janowski beffa Michelsen e Bewley per il secondo posto.

Finale

Martin Vaculik completa la cavalcata sulla terra di Torun con una finale sempre al comando. Il campione del mondo Zmarzlik si inchina, terzo posto per Madsen davanti a Janowski.

La classifica

1. ZMARZLIK 166

2. MADSEN 133

3. JANOWSKI 106

4. LINDGREN 103

5. LAMBERT 102

6. BEWLEY 102

7. DUDEK 102

Zmarzlik e i suoi tre titoli mondiali

Speedway GP Falsa partenza di Lindgren, ma l'escluso è Woffinden UN' ORA FA