Speedway

Speedway GP Vojens - Dan Bewley sbaglia sul più bello! Falsa partenza e clamorosamente out dalle semifinali

SPEEDWAY GP - Aveva vinto i precedenti due round ed era stato il migliore delle qualifiche, ma Dan Bewley è vittima di una serata storta in Danimarca. Il 23enne britannico commette falsa partenza nell'ultima heat venendo così escluso dalla gara senza ricevere punti in classifica. Un errore che gli impedisce di prendere parte alle semifinali per la prima volta dopo sei GP.

00:01:36, 8 minuti fa