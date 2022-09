Speedway

Speedway GP Vojens - Ma dove passa Madsen! Ruota a ruota infinito con Dudek: è il sorpasso più bello dell'anno?

SPEEDWAY GP - Una delle bagarre più incredibili mai viste quest'anno. In quella che è forse la batterie più interessante di tutte, dato che vede fronteggiarsi tre dei primi quattro in classifica generale, Dudek e Madsen regalano spettacolo nei primi due giri, battagliando per il primo posto. Alla fine ad aver la meglio è il danese, autore di un sorpasso all'esterno da brividi.

00:02:33, 20 minuti fa