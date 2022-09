Speedway

Speedway GP Vojens - Woffinden cade, Bewley è una scheggia: il momento clou delle qualifiche

SPEEDWAY GP - Nonostante la caduta del britannico Tai Woffinden nello stesso turno di qualifiche, Dan Bewley non si deconcentra e realizza il miglior crono della giornata in 13"669 sul tracciato di Vojens (Danimarca), precedendo il pilota di casa Leon Madsen. Quarto tempo per il leader del campionato Bartosz Zmarzlik, quasi un decimo più lento.

00:02:33, 35 minuti fa