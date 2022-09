Speedway

Speedway GP Vojens - Zmarzlik torna alla vittoria ed è sempre più leader: rivivi la finale

SPEEDWAY GP - Dominio di Bartosz Zmarzlik in finale nel GP Danimarca. Al polacco basta una partenza perfetta e una difesa iniziale su Lambert per poi andare in fuga e trionfare. Terzo posto per Madsen, sfortunato nel contatto in avvio con Dudek. Zmarzlik ora porta la leadership del mondiale a +20.

00:02:46, un' ora fa