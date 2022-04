Speedway

Torna lo spettacolo dello Speedway Grand Prix: prima tappa il 30 aprile

La serie di 12 gare motociclistiche - Speedway Grand Prix 2022 - con 16 piloti in lotta per la vittoria riparte il 30 aprile: prima tappa a Donji Kraljevec, in Croazia.

00:02:17, 22/04/2022 A 15:45