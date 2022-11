Il calendario FIM Speedway conferma per il 2023 gli otto paesi che hanno ospitato l’ultimo Mondiale celebrando un centenario senza freni, ruota a ruota sulle piste più famose fra cui il leggendario Stadio Olimpico di Bratislava, venue dal 25 al 29 luglio 2023 della FIM Speedway World Cup: il festival per nazioni che torna cinque anni dopo per volere e promozione di Warner Bros. Discovery Sports Events.

In diretta ed esclusiva italiana su discovery+, il prossimo Mondiale di Speedway comincia in Croazia, sabato 29 aprile allo Stadion Millenium di Donji Kraljevec e si conclude alla decima tappa del 10 settembre alla Marian Rose Motoarena di Torun, in Polonia unica nazione a ospitare 3 GP dopo Varsavia (13 maggio) - dove quest’anno si sono recati 50mila spettatori - e Gorzow (24 giugno).

Fra le storiche sedi del Mondiale 2023 figurano inoltre il Marketa Stadium di Praga, pista più longeva del Mondiale di Speedway giunto al suo 29° GP ceco, la Bergring Arena di Teterow in Germania, la Skrotfrag Arena di Malilla in Svezia e specialmente il Bikernieki di Riga, paradiso degli sport motoristici nel cuore della capitale lettone.

Infine, il Mondiale di Speedway vivrà una tappa a Cardiff, Principality Stadium, per la ventesima volta in calendario e a Vojens, in Danimarca, sabato 16 settembre prima del già attesissimo epilogo di Torun.

IL CALENDARIO DEL MONDIALE FIM SPEEDWAY 2023

29 aprile: FIM Speedway GP of Croatia – Donji Kraljevec

13 maggio: FIM Speedway GP of Poland – Varsavia

3 giugno: FIM Speedway GP of Czech Republic – Praga

10 giugno: FIM Speedway GP of Germany – Teterow

24 giugno: FIM Speedway GP of Poland – Gorzow

15 luglio: FIM Speedway GP of Sweden – Malilla

12 agosto: FIM Speedway GP of Latvia – Riga

2 settembre: FIM Speedway GP of Great Britain – Cardiff

16 settembre: FIM Speedway GP of Denmark – Vojens

30 settembre: FIM Speedway GP of Poland – Torun

