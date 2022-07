Lo Speedway of Nations 2022 si chiude con una fantastica vittoria dell'Australia contro i campioni in carica della Gran Bretagna. Max Fricke e Jack Holder conducono il team al successo. La Polonia, tra i favoriti della serata, e i padroni di casa della Danimarca vengono eliminate nelle batterie.

La pioggia non perdona, spin e caduta rovinosa per Salonen

Le squadre qualificate

Sono 15 le squadre partecipanti allo Speedway of Nations. Attraverso due semifinali sono state decretate le 6 nazioni che si uniranno alla Danimarca (paese ospitante) alla finale. L'Italia ha preso parte alla gara di giovedì venendo però eliminata. Queste le finaliste.

CZECH REPUBLIC: 1 Vaclav Milik (c), 2 Jan Kvech, 3 Petr Chlupac

DENMARK: 1 Leon Madsen (c), 2 Mikkel Michelsen, 3 Anders Thomsen

FINLAND: 1 Timo Lahti (c), 2 Timi Salonen, 3 Jesse Mustonen

GREAT BRITAIN: 1 Robert Lambert, 2 Dan Bewley

AUSTRALIA: 1 Jason Doyle (c), 2 Max Fricke, 3 Jack Holder

SWEDEN: 1 Fredrik Lindgren (c), 2 Oliver Berntzon, 3 Victor Palovaara

POLAND: 1 Bartosz Zmarzlik (c), 2 Patryk Dudek, 3 Maciej Janowski

Le batterie

Nello Speedway of Nations è fondamentale evitare l'ultimo posto nella heat. La Danimarca parte bene con un secondo e un terzo posto con Madsen e Michelsen. La pioggia cade intensamente nella prima fase di gara e il finlandese Salonen ne paga le conseguenze in un crash nella seconda batteria vinta dalla Gran Bretagna. La vittoria di Zmarzlik nella quarta corsa non basta alla Polonia battuta dalla Repubblica Ceca.

La Finlandia è di fatto fuori dai giochi non potendo contare sull'infortunato Salonen e la Danimarca fa il pieno di punti. L'Australia di Holder e Fricke si dimostra in forma, ma la Repubblica Ceca sembra la rivale più accreditata per la Danimarca.

Danimarca in testa dopo 12 batterie, battuta anche la Repubblica Ceca

Non una buona serata per la Polonia, sconfitta dall'Australia nella decima batteria. Berntzon è tra i migliori rider in pista, ma il compagno Lindgren penalizza la classifica della Svezia. Nella heat 12 scontro al vertice tra danesi e cechi, a prevalere sono i padroni di casa.

Bandiera rossa nella heat 13, Mustonen a terra alla prima curva

La Finlandia perde anche Mustonen per una caduta, la Polonia cede alla Gran Bretagna nella seconda parte di gara. A 5 batterie dalla fine è la Svezia a comandare con 27 punti, ottima il terzo posto dell'Australia.

Madsen accelera e la moto diventa incontrollabile dopo l'impennata

I polacchi cercano la rimonta nelle ultime batterie, mentre la Danimarca perde Madsen nella heat 19 in un incidente spettacolare. A sorpresa la Danimarca resta fuori dalla finale. La prima fase viene vinta dai britannici che si qualificano direttamente alla finale. Svezia e Australia accedono alla semifinale.

1 - Great Britain 32 pts

2 - Sweden 30 pts

3 - Australia 30 pts

4 - Denmark 28 pts

5 - Czech Republic 27 pts

6 - Poland 26 pts

7 - Finland 16 pts

La semifinale

Gara controversa per l'accesso alla finalissima. All'ultimo giro Fricke tocca l'anteriore di Berntzon che finisce a terra. Australia batte Svezia e l'arbitro convalida il risultato non ritenendo Fricke colpevole. Infuriato il rider svedese.

Svezia fuori dalla finale per un crash, Berntzon non ci sta

La finale

Gran Bretagna-Australia è la finalissima. Holder e Fricke prendono la testa in avvio e conducono una gara perfetta per chiudere gli spazi alla rimonta dei britannici Lambert e Bewley. Doppietta e successo nello Speedway of Nations.

