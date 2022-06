Speedway

The Power - "Cos'è lo Speedway? È adrenalina, è una versione diversa dei 100 metri"

SPEEDWAY - Continua la nostra rubrica The Power of... Alla scoperta di tutti gli sport e di cosa rappresenta per gli atleti di quel determinato tipo di sport. Questo è il turno dello speedway e sono proprio i protagonisti del campionato a dirci cos'è per loro lo speedway.

00:00:49, 23 minuti fa