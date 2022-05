Speedway

The Power of Sport: Bartosz Zmarzlik vince lo Speedway Grand Prix in Croazia

Nella nostra nuova rubrica settimanale "The Power of Sport", rivediamo i momenti salienti del primo round della stagione di Speedway Grand Prix. Nella tappa croata di Nova Gorican trionfa il polacco Bartosz Zmarzlik, che rafforza così la sua candidatura per la conquista del Mondiale dopo l'esclusione del campione in carica, il russo Artem Laguta.

00:02:19, un' ora fa