L'evento di quattro giorni FIM Speedway of Nations inizia questo mercoledì a Vojens, in Danimarca. discovery+ e l'app Eurosport mostreranno tutte le batterie con una copertura lineare della finale di sabato su Eurosport. "La nostra offerta di contenuti live sugli sport motoristici è una delle più vaste e diversificate al mondo", ha affermato Scott Young, SVP Content and Production presso Warner Bros. Discovery Sports.

L'orgoglio nazionale è in gioco poiché i migliori piloti del mondo hanno messo in pausa le loro ambizioni personali per una sola settimana mentre si battono per il titolo annuale FIM Speedway of Nations.

A partire da mercoledì dal Vojens Speedway Center in Danimarca, 15 paesi si sfideranno per rivendicare il premio finale nella competizione a squadre di Speedway, il primo Speedway delle Nazioni FIM della nuova era sotto il promotore globale Discovery Sports Events.

La Gran Bretagna cercherà di difendere il titolo vinto alla Belle Vue lo scorso ottobre, ma una squadra polacca costellata di stelle – guidata dalla superstar Bartosz Zmarzlik – ha in programma di rivendicare il suo primo campionato Speedway of Nations dopo essere arrivata seconda negli ultimi tre anni.

Il sei volte campione del mondo di Speedway Tony Rickardsson sarà sul posto per offrire la sua esperienza e analisi durante i quattro giorni di gare roventi nel sud della Danimarca. Sarà affiancato da Abi Stephens e Scott Nicholls che riporteranno in diretta dalla pista e intervisteranno i piloti impegnati nella gara.

Le piattaforme Warner Bros. Discovery Sports in Europa, discovery+ e Eurosport App, mostreranno tutte le 22 batterie della Semifinale 1 (18:00-20:45 CEST mercoledì 27 luglio) e Semifinale 2 (18:00- 20:45 CEST di giovedì 28 luglio) con i primi tre paesi di ciascuno – più la Danimarca ospitante – che si qualificheranno per la finale di sabato (18:00-2o:45 CEST il 30 luglio). La finale sarà di nuovo in diretta su discovery+* e Eurosport App in tutta Europa.

