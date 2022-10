Flavio Roda è stato eletto Presidente della FISI per il è stato eletto Presidente della FISI per il suo quarto mandato . Roda è infatti alla guida dela Federazione Italiana Sport Invernali dal 2012, subentrando al commissariamento straordinario di Franco Carraro dopo l'addio di Giovanni Morzenti nel 2011, e ha quindi completato due mandati triennali "pieni" e uno solo parziale.

Roda ha vinto a Milano con il 57,62% dei voti, sbaragliando la concorrenza degli avversari Stefano Maldifassi (28,98%), Angelo Dalpez (8,18%,) Alessandro Falez (4,56%) su un totale di 86568 voti espressi dai rappresentanti degli sci club e degli affiliati di tutta Italia.

Ad

Ora dovrà essere costituito il consiglio federale, ma c'è un ricorso pendente sulla candidatura (e quindi sull'elezione) di Roda, presentato dagli altri tre candidati concorrenti, ed è proprio sulla questione del numero di mandati, che per la normativa sono tre come limite massimo, ma che per Roda, come dicevamo prima, non sono stati interi. Maldifassi, Dalpez e Falez si sono rivolti al Collegio di Garanzia del CONI, che dovrà decidere sull'eleggibilità o meno di Roda. Con la partenza imminente delle varie Coppe del Mondo, è possibile che il CONI si entro fine mese e ovviamente in caso di giudizio negativo nei confronti di Roda le elezioni andrebbero rifatte.

Sport Invernali L'Arabia Saudita ospiterà i Giochi Asiatici 2029, progetto da 500 miliardi 04/10/2022 ALLE 11:13

Bassino e Brignone sul podio nell'ultimo gigante: l'inno suona per due

Sport Invernali Veto a russi e bielorussi? La FIS decide il 22 ottobre 04/10/2022 ALLE 10:04