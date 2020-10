Le conseguenze del DPCM messo a punto dal Governo, tenuto conto dell’emergenza sanitaria, sono importanti dal punto di vista delle attività produttive. Lo sport non fa eccezione in questo. Il salone degli sport invernali “Skipass” è stato annullato ed è chiaro che l’impatto sia stato altamente negativo, perché la cancellazione è stata effettuata a soli quattro giorni dall’evento, già progettato e in fase di allestimento.

A esprimere il proprio pensiero a riguardo, quindi, è stato anche il presidente della FISI Flavio Roda: “Skipass, da sempre, rappresenta il punto d’incontro di tutte le realtà legate agli sport di montagna, che si aprono al pubblico, in vista della nuova stagione. E’ un vero peccato che sia stata annullata l’edizione di questo 2020, ma i numeri del contagio parlano chiaro. Ci adeguiamo, tenendo presente però che va subito fatto un grande sforzo da parte del Governo, del Comitato tecnico scientifico, delle Regioni, a cui è stata affidata la materia, perché s per permettere la riapertura anche ai turisti degli impianti sciistici. Già da oggi, la Federazione e gli altri attori del comparto montano sono al lavoro per predisporre un documento comune da sottoporre quanto prima all’attenzione del Cts”, le parole di Roda.

Il n.1 della Federazione poi ha ribadito alcuni concetti: “Il mondo degli sport invernali garantisce lavoro a centinaia di migliaia di persone con un indotto notevole sul Pil del Paese. In più, nel nostro sport è impossibile contagiarsi sulle piste, vista l’attrezzatura che ogni sciatore veste per proteggersi dal freddo. Va fatta attenzione alla base degli impianti e nei rifugi, ma sono situazioni che sono assimilabili all’ingresso in un supermercato o in un bar: esistono regole ben precise ed è sufficiente rispettarle. Gli sport invernali devono tornare aperti a tutti, anche perché la stessa attività agonistica di alto livello si fonda sull’attività di base, sul lavoro degli sci club e dei maestri di sci che, crescendo i più piccoli, mettono le condizioni perché si possano creare i campioni di domani. Il tutto nella massima sicurezza e in un ambiente aperto e sano“.

