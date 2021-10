Discovery Sports ha siglato una nuova partnership pluriennale con Infront per trasmettere tutte le competizioni mondiali della Fédération Internationale de Ski (FIS) in oltre cinquanta paesi europei, riaffermando il suo status di Home of Winter Sports.

A partire dalla stagione 2021-22 gli eventi di Coppa del Mondo FIS maschili e femminili, comprese tutte le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, la Coppa del Mondo di salto con gli sci, la Coppa del Mondo di sci di fondo, la Coppa del Mondo di combinata nordica e le gare di Coppa del Mondo di snowboard, freestyle e freeski, saranno trasmessi sui canali di Eurosport e la piattaforma discovery+ per i prossimi cinque anni.

Nel pacchetto dei diritti di sport invernali sono incluse le prossime due edizioni dei Mondiali 2023 e 2025 di sci alpino di Courchevel/Méribel e Saalbach e di sci nordico a Planica e Trondheim, oltre ai Mondiali di snowboard, freestyle e freeski che nel 2023 si disputeranno in Georgia. Anche il Biathlon World Team Challenge e il Grand Prix estivo di salto con gli sci saranno su Discovery fino al 2025 per un totale di oltre 1000 ore di LIVE all’anno.

Sport Invernali Che bella l'Italsnowboard! L'atleta dell'inverno è... 22/03/2021 A 22:29

Solo su Discovery seguire gli sport invernali significa immergersi nell’azione fra le piste e le località più famose del mondo. Eurosport Cube è stato pluripremiato «per aver ridefinito l'esperienza visiva dei Giochi Olimpici» e l'investimento di Discovery nella più avanzata tecnologia annuncia altre nuove innovazioni, che saranno svelate sulla strada che porta a Pechino 2022.

Da broadcaster ufficiale dei Giochi Olimpici, Discovery Sports ha offerto agli spettatori Tokyo 2020 in versione integrale, battendo ogni record di audience e coinvolgimento nel corso dei primi Giochi in streaming con 1,3 miliardi di minuti di contenuti olimpici attraverso le sue piattaforme digitali e il triplo dei nuovi abbonati a discovery+ ed Eurosport rispetto a PyeongChang 2018. E a Pechino 2022 discovery+ offrirà per la prima volta ogni momento in diretta di un'Olimpiade invernale.

Bassino con la coppa: "Un sogno diventato realtà

Sport Invernali In volo con gli sci ai piedi, alla James Bond 22/03/2021 A 14:13