Giovanni Malagò torna a parlare delle grandi prestazioni degli atleti azzurri alle Olimpiadi di Tokyo e non solo alla presentazione della nuova stagione degli sport invernali patrocinata dalla FISI.

"Tutti i giorni mi chiedono del bello dell’estate dello sport italiano, è un’onda lunga partita con gli europei di softball. Quando sei in alto, e cadi, ti fai male. E invece a Tokyo, si è creata un’atmosfera magica, ci siamo compattati. Quelli che hanno vinto le prime medaglie, sono andati a tifare i compagni. Si è vista una squadra di tutti gli atleti azzurri, anche di discipline diverse"

Pechino

"Non è mai successo che in così poco tempo ci fossero due Olimpiadi. Pechino per certi versi e anche più importante, primo perché il 20 febbraio noi avremo la cerimonia di consegna della bandiera Olimpica a Milano-Cortina. Non voglio mettere pressione ai ragazzi ma… c’avemo gli occhi addosso!"

Malagò: "Siamo andati a segno dappertutto: ora pensiamo a Pechino"

