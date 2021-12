La stagione degli sport invernali si prepara al piccolo tour de force che precede la pausa natalizia. Tra il, il programma prevede, riguardanti. Lo sci alpino maschile sbarca in Italia con la tripletta Val Gardena -Alta Badia-Madonna di Campiglio mentre le donne saranno impegnate in Francia. In Italia anche le varie specialità dello snowboard, tra Cervinia, Carezza e Cortina. Il biathlon è di scena a Le Gran Bornand, il fondo a Dresda. In pista anche gli atleti di bob, slittino, skeleton, salto, combinata nordica e freestyle.