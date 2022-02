La stagione degli sport invernali entra nella sua ventesima settimana, lanciando la volata per l'assegnazione di trofei generali e di specialità in numerose discipline olimpiche invernali. Tra giovedì 3 e domenica 6 marzo sono in programma 28 eventi di Coppa del Mondo: lo sci alpino si divide tra la Svizzera (donne a Lenzerheide) e Norvegia (tris di gare per gli uomini a Kvitfjell); il biathlon riapre i battenti dopo le fatiche di Pechino e va in scena a Kontiolahti (Finlandia); sci di fondo a Drammen, dove Federico Pellegrino cerca fortuna nella sprint a tecnica classica; in Norvegia anche combinata e salto, mentre snowboard e freestyle saranno di stanza in Georgia.

GIOVEDÌ 3 MARZO

BIATHLON (Kontiolahti) - staffetta donne, alle 14.30

SALTO CON GLI SCI (Lillehammer) - Raw Air, HS140 uomini e donne alle 16 e alle 19.30

SCI DI FONDO (Drammen) - sprint uomini e donne tecnica classica, alle 12.30 (fase finale)

VENERDÌ 4 MARZO

BIATHLON (Kontiolahti) - staffetta uomini, alle 14.30

SALTO CON GLI SCI (Lillehammer) - Raw Air HS140 gara a squadre, alle 16.00

SCI ALPINO (Kvitfjell) - discesa uomini, alle 11.30

SABATO 5 MARZO

BIATHLON (Kontiolahti) - sprint uomini e donne, alle 12.45 e alle 15.30

COMBINATA NORDICA (Oslo) - Gundersen HS134/10 km uomini, alle 9 e alle 14.30

FREESTYLE (Bakuriani) - slopestyle uomini, alle 8

SALTO CON GLI SCI (Oslo) - HS134 donne alle 13 e HS134 uomini alle 17

SCI ALPINO (Lenzerheide) - Super G donne, alle 10

SCI ALPINO (Kvitfjell) - discesa uomini, alle 11.30

SCI DI FONDO (Oslo) - 30 km tecnica classica donne, alle 10

DOMENICA 6 MARZO

BIATHLON (Kontiolahti) - inseguimento donne e uomini alle 12.45 e alle 14.40

COMBINATA NORDICA (Oslo) - Gundersen HS134/10 km uomini, alle 9.30 e alle 15

FREESTYLE (Bakuriani) - slopestyle donne, alle 8

SALTO CON GLI SCI (Oslo) - HS134 uomini alle 15.45 e HS134 donne alle 19.15

SCI ALPINO (Kvitfjell) - Super G uomini alle 11

SCI ALPINO (Lenzerheide) - gigante donne alle 10 e alle 13.30

SCI DI FONDO (Oslo) - 50 km tecnica classica uomini, alle 12

SNOWBOARD (Bakuriani) - slopestyle uomini e donne, alle 8

