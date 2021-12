La stagione degli sport invernali è entrata definitivamente nel vivo e come un treno in corsa non ha nessuna intenzione di fermarsi. Nel fine settimana in arrivo () il programma prevede ben, riguardanti. Dopo la parentesi nordamericana, lo sci alpino sbarca in Europa con gli appuntamenti di Val d'Isere e Sankt Moritz. Torna in scena lo snowboard cross, con Michela Moioli attesa protagonista. Il biathlon si sposta a Hochfilzen dopo le due settimane di Oestersund, lo sci di fondo approda a Davos. In scena anche freestyle (con le qualificazioni al via già mercoledì) e poi bob, skeleton, slittino, salto, combinata nordica e speed skating.