Ci siamo, la stagione degli sport invernali decolla ufficialmente. Se nello scorso weekend è ripartito lo sci alpino da Levi e hanno fatto il debutto specialità come salto con gli sci, sci freestyle, bob su pista artificiale e skeleton, il fine settimana in arrivo vedrà aprire i battenti altre discipline su neve e ghiaccio. Il biathlon comincia il suo viaggio da Kontiolahti (Finlandia). Anche sci di fondo e combinata iniziano dal Paese nordico, con le gare di Ruka (dove sarà presente anche il salto). Lo slittino, invece, fa l'esordio a Igls (Austria). Si parte già giovedì, con lo sci alpino di scena a Lech-Zuers (Austria) per il parallelo.