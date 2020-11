Ci siamo, la stagione degli sport invernali entra finalmente nel vivo. A quasi un mese dalla tradizionale apertura di Soelden, torna finalmente lo sci alpino, con due slalom speciali femminili in quel di Levi (Finlandia). Ma non sarà certo l'unica disciplina che gli amanti di neve e ghiaccio potranno gustarsi nel weekend in arrivo. Aprono i battenti, infatti, anche il salto con gli sci da Wisla (Polonia) e lo sci freestyle a Stubai (Austria), mentre il bob su pista artificiale e lo skeleton saranno di scena a Sigulda (Lettonia). Le gare di sci alpino e salto con gli sci saranno disponibili su Eurosport.it e Eurosport Player.