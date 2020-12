La stagione degli sport invernali si avvicina al Natale e si appresta ad un "weekend" di gare lunghissimo. Ad aprire i battenti saranno snowboard e il biathlon, che resta ad Hochfilzen e comincia le sue fatiche già giovedì con la sprint maschile. Lo sci alpino degli uomini fa tappa in Italia per una cinque giorni da non perdere: Val Gardena, Alta Badia e Madonna di Campiglio una dietro l'altra, fino a martedì. Occhi puntati anche su sci di fondo, con Federico Pellegrino che darà la caccia alla seconda sprint di fila in quel di Dresda. E poi salto con gli sci, combinata nordica, slittino, bob, skeleton e sci freestyle. Una bella scorpacciata, insomma. Di seguito il programma completo.