Sport Invernali

Una rassegna dedicata a neve e ghiaccio organizzata in un'area geografica dove tendenzialmente si va al mare? In Arabia Saudita si può, a quanto pare. Il Paese ospiterà, infatti, i Giochi Asiatici invernali del 2029 e lo farà nel resort di Trojena, situato a circa 50 chilometri dalla costa del golfo di Aqaba, sul Mar Rosso. Una location voluta dal progetto NEOM (guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman), che non esiste ancora e che secondo i piani verrà completata nel 2026 al costo previsto di 500 miliardi di dollari.

Trojena era l'unica candidata per i Giochi asiatici invernali del 2029, che non si tengono dal 2017 perché l'OCA (Consiglio Olimpico d'Asia) ha faticato a trovare una sede. L'Arabia Saudita, dove le temperature scendono raramente al di sotto degli otto gradi Celsius, tranne che sulle montagne di Sarawat, diventerà il primo Paese dell'Asia occidentale a ospitare l'evento. Finora, la rassegna nata nel 1986 si è tenuta solamente in Giappone, Cina, Corea del Sud e Kazakhstan.

Il resort sarà alimentato da energia rinnovabile e tra i progetti figurano anche un villaggio sciistico all'aperto, lussuose strutture per famiglie e benessere, il più grande lago d'acqua dolce della regione e una riserva naturale interattiva. NEOM è il progetto più ambizioso del principe ereditario Mohammed bin Salman nell'ambito del piano di sviluppo Vision 2030 del regno, volto a ridurre la dipendenza dal petrolio e a trasformare l'economia, anche attraverso lo sviluppo dello sport.

