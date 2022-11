Sport Invernali

La stagione delle discipline olimpiche invernali è entrata nel vivo e la settima settimana, con protagonisti atleti di dieci sport diversi. Loresta in Nordamerica, con gli uomini impegnati a Beaver Creek e le donne a Lake Louise. Losi sposta da Ruka a Lillehammer, dove si terranno anche le gare di. Aprono i battenti anche ilda Kontiolahti e loda Igls. In programma anche le altre discipline del budello: ile loa Park City. In Finlandia saranno in gara anche i funamboli del, mentre lova in scena a Le Deux Alpes. Le gare di sci alpino, biathlon, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard e freestyle verranno trasmesse sui canali lineari di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+