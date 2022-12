Sport Invernali

La stagione delle discipline olimpiche invernali continua la sua corsa e l'ottava settimana, con protagonisti atleti di dieci sport diversi. Lotorna in Europa dopo la parentesi in Nordamerica, con gli atleti impegnati tra Val-d'Isère e Sestriere. Grande attesa per Finali del Gran Prix dia Torino. Tornano in pista anche loe lo, rispettivamente ad Almaty e Calgary. Ilsi sposta a Hochfilzen, loa Beitostølen. Ilfa tappa a Titisee Neustadt, mentre le gare disono Whistler Mountain. Impegnati anche i funamboli del(tra Val Thorens, Idre Fjäll e Arosa) e dello(a Edmonton e Winterberg). Le gare di biathlon, freestyle, pattinaggio di figura, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short-track, snowboard e speed-skating verranno trasmesse sui canali lineari di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+