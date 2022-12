Sport Invernali

La stagione delle discipline olimpiche invernali continua la sua corsa e l'ottava settimana, con protagonisti atleti di dieci sport diversi. Lorimane in Europa e dopo gli impegni in Val-d'Isère e Sestriere, è il turno della Saslong in Val Gardena, della Gran Risa in Alta Badia e di St.Moritz. Ilsi sposta ad Annecy (Francia), loa Davos (Svizzera). Ilfa tappa a Engelberg (Svizzera), mentre le gare disono a Park City (USA). Impegnati anche i funamboli dela Copper (USA) e dello(tra Copper, Cervinia e Carezza). Infine, torna lacon la tappa di Ramsau (Austria). Le gare di biathlon, freestyle, snowboard, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo e combinata nordica verranno trasmesse sui canali lineari di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+