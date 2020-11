Sport Invernali

Vittozzi e Pittin, la carica azzurra per la nuova stagione

Nella quarta puntata di "Poligono 360", Dario Puppo e Massimiliano Ambesi sono alle prese con un doppio ospite. Lisa Vittozzi punta in alto dopo una stagione non soddisfacente, Alessandro Pittin parla dei suoi miglioramenti nel salto per risalire le gerarchie nella combinata nordica.

