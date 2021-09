. Il 15enne è purtroppo deceduto in seguito a un brutto incidente occorso durante la gara-1 del GP di Spagna 2021, prova valida per il Mondiale Supersport 300 sul circuito di Jerez. Il centauro spagnolo è rimasto coinvolto in un grave incidente multiplo alla curva 2, quando mancavano 3 giri al termine della corsa. Le condizioni del ragazzo, nato il 20 aprile 2006, sono sembrate subito gravi. Come si è accertato in seguito, ha riportato severe lesioni alla testa e al torace, dovuto all’impatto con altri piloti. Il ragazzo è stato prontamente soccorso in pista, poi in ambulanza e presso il centro medico del circuito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il mondo del motorsport è in lutto per la scomparsa di Dean Berta Viñales Il 15enne è purtroppo2021, prova valida per il Mondiale Supersport 300 sul circuito di Jerez. Il centauro spagnolo è rimasto coinvolto in un grave incidente multiplo alla curva 2, quando mancavano 3 giri al termine della corsa. Le condizioni del ragazzo, nato il 20 aprile 2006, sono sembrate subito gravi. Come si è accertato in seguito, ha riportato severe lesioni alla testa e al torace, dovuto all’impatto con altri piloti. Il ragazzo è stato prontamente soccorso in pista, poi in ambulanza e presso il centro medico del circuito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Chi era Dean Berta Viñales

Superbike Dean Berta Viñales non ce l'ha fatta: addio al pilota Supersport 5 ORE FA

Il 15enne originario di Palau Saverdera, piccolo comune in Catalogna, aveva esordito quest’anno nel Supersport 300 e correva con il Team Viñales, in sella a una Yamaha, il progetto voluto fortemente dallo zio Angel Vinales, il padre di Maverick (pilota dell'Aprilia in MotoGP, precedentemente in Yamaha). Dean Berta e Maverick erano cugini. Il suo compagno di squadra era l’italiano Kevin Sabatucci. Nelle ultime due stagioni, prima di approdare in questa categoria, si era distinto nell’European Talent Cup e in questa annata aveva corso ben undici gare in Supersport 300, ottenendo come miglior risultato il quarto posto nella gara-2 del GP di Francia. In questo finale di stagione sembrava in grande crescita, nella gara-2 del GP di Catalogna (settimana scorsa a Barcellona) era stato sesto e anche a Jerez era in lotta per la zona punti.

Da Bautista a Marquez, il cordoglio e l'incredulità del mondo dei motori

La notizia della tragica morte del 15enne Dean Berta Viñales, ha ovviamente sconvolto tanti colleghi, piloti, campioni del paddock Superbike e MotoGP. Tutti increduli per questa assurda tragedia, che arriva a pochi mesi dalla tragica fatalità occorsa a Jason Dupasquier . Fra rabbia incredulità e sostegno alla famiglia ecco i pensieri social dei piloti del Motomondiale e del Mondiale SBK.

