Marco Melandri è finito nell'occhio del ciclone. L'ex centauro italiano, infatti, è stato ricoperto da commenti negativi sui social e si è ritrovato Per le dichiarazioni a proposito del covid preso volontariamente . L'ex centauro italiano, infatti, è stato ricoperto da commenti negativi sui social e si è ritrovato costretto a ritrattare le sue parole , anche se ormai il danno era fatto e le conseguenze sono arrivate presto.

Il risultato, come riporta gazzetta.it, è stato che uno sponsor ha deciso di non rinnovargli il contratto. Il giornale Il Dolomiti, infatti, riporta le parole dell'amministratore delegato di Trentino Marketing: "L’accordo con Marco Melandri è scaduto nelle scorse settimane e il rinnovo non è in agenda. Prendiamo le distanze da quanto affermato e comunichiamo che il contratto non è stato confermato per quest’anno. La collaborazione con Melandri - prosegue Rossini - ha portato risultati interessanti negli anni scorsi, ma non c’è l’intenzione di rinnovare il contratto in quanto abbiamo intenzione di percorrere altre strade per sviluppare altre sinergie e strategie con l’obiettivo di veicolare l’immagine del territorio".

