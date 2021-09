Dean Berta Viñales non ce l'ha fatta. Il pilota del Viñales Racing Team, coinvolto in un maxi incidente sul circuito di Jerez, in Spagna, durante gara 1 della categoria Supersport 300, ha riportato conseguenze fatali dalla bruttissima caduta.

In un comunicato ufficiale, si legge che "il pilota ha riportato gravi ferite alla testa e al torace. Il veicolo medico è arrivato immediatamente sul posto e il pilota è stato soccorso in pista, in ambulanza e al Centro Medico. Nonostante i più grandi sforzi da parte dello staff sanitario, il Centro Medico ha annunciato che Berta Viñales sfortunatamente non è sopravvissuto alle ferite".

Come già annunciato, tutte le gare del sabato sono annullate, appuntamento dunque a domenica.

