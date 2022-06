Gara-1 del Gran Premio di Emilia-Romagna 2022 di Superbike si è chiusa nel segno di Alvaro Bautista, sempre più 186 punti: il pilota spagnolo della Ducati ha conquistato la vittoria nel primo decisivo atto del weekend a Misano, tagliando per primo il traguardo al termine dei 21 giri in programma. Jonathan Rea e Michael Ruben Rinaldi completano il podio; da evidenziare il ritiro di Toprak Razgatlioglu. Buoni risultati per gli italiani, ben tre nella top 10 con non solo Rinaldi in terza posizione, ma anche Axel Bassani in quarta e Andrea Locatelli in sesta; la Ducati ha confermato tutta la sua forza sul circuito di Misano, con un Alvatro Bautista apparso in alcuni tratti della gara semplicemente imprendibile. si è chiusa nel segno di, sempre più leader del Mondiale con: il pilota spagnolo dellaha conquistato la vittoria nel primo decisivo atto del weekend a Misano, tagliando per primo il traguardo al termine dei 21 giri in programma.completano il podio; da evidenziare il ritiro di. Buoni risultati per gli italiani, ben tre nella top 10 con non solo Rinaldi in terza posizione, ma anchein quarta ein sesta; laha confermato tutta la sua forza sul circuito di Misano, con un Alvatro Bautista apparso in alcuni tratti della gara semplicemente imprendibile.

Ad

La cronaca

Estoril Prima pole stagionale di Rea in Superbike. 5° Locatelli 21/05/2022 A 11:27

Toprak Razgatlioglu, con una partenza sprint, si è subito portato avanti ai danni del poleman Alvaro Bautista, dando il via a un’accesissima bagarre tra i soliti tre con l’aggiunta di Jonathan Rea; inizio molto positivo anche per Axel Bassani, che in partenza ha guadagnato ben 5 posizioni, portandosi dalla decima alla quinta posizione.

Al terzo giro, Rea si è reso protagonista di un doppio sorpasso ai danni di Bautista e Razgatlioglu riuscendo così a conquistare la prima posizione, lasciando che lo spagnolo e il turco che, anche con qualche contatto (nulla di grave), lottassero per la seconda posizione.

Traiettorie al limite non hanno permesso al Campione del Mondo in carica di avvicinarsi ai primi due e, anzi, per la prima parte della gara è stato più attento nel difendersi dagli attacchi di Bassani e Michael Ruben Rinaldi piuttosto che nel proiettarsi all’inseguimento dei due rivali per il Mondiale.

A sette giri dal termine, nel momento clou della bagarre tra Bautista (che nel frattempo si era portato in prima posizione all’undicesimo giro) e Rea, Razgatlioglu è stato costretto al ritiro per un problema tecnico alla sua moto: sul rettilineo finale, il pilota turco della Yamaha non è riuscito a mantenerne il controllo, finendo sull’erba e “parcheggiando” lì la sua R1.

Toprak Razgatlioglu: il trionfo in Superbike in memoria del papà scomparso

Nei cinque giri finali, non c’è stata di fatto storia nel duello Bautista-Rea, tutto a favore dello spagnolo: la Ducati aveva mostrato nelle prove libere un passo gara nettamente superiore ai rivali. Nei fatti, per Alvaro Bautista è stato quasi un gioco da ragazzi riuscire ad allungare sulla Kawasaki di Rea, arrivando a raggiungere un vantaggio persino di sette secondi (5 sul traguardo al termine della gara).

Ad approfittare del ritiro di Razgatlioglu è Michael Ruben Rinaldi che ha conquistato un’ottima terza posizione, con dunque due piloti Ducati che hanno agguantato il podio. Buona gara anche per Axel Bassani, quarto, e Andrea Locatelli, sesto, con nel mezzo in quinta posizione Alex Lowes. Undicesima posizione per Roberto Tamburini, mentre sono stati costretti al ritiro Gabriele Ruiu e Alessandro Delbianco.

La classifica di gara-1

1 1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 1’34.221 280,5 1’33.328 278,4

2 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.128 5.128 1’34.481 271,4 1’33.518 272,7

3 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 8.289 3.161 1’34.808 275,5 1’33.674 275,5

4 10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 10.415 2.126 1’34.806 277,6 1’34.117 276,9

5 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 11.888 1.473 1’34.795 274,1 1’33.669 272,7

6 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 13.320 1.432 1’34.921 273,4 1’33.949 272,0

7 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 14.396 1.076 1’35.054 279,8 1’33.991 274,1

8 11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 14.775 0.379 1’35.053 271,4 1’34.514 269,3

9 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 19.968 5.193 1’35.089 272,7 1’33.999 275,5

10 9 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 26.408 6.440 1’35.341 274,1 1’34.039 274,1

11 14 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 37.655 11.247 1’36.034 272,0 1’34.654 272,7

12 15 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 40.510 2.855 1’36.083 269,3 1’34.939 268,7

13 17 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 41.695 1.185 1’36.367 279,8 1’35.265 273,4

14 21 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 44.271 2.576 1’36.216 279,8 1’35.614 279,8

15 12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 45.068 0.797 1’35.893 272,0 1’34.520 272,7

16 19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 45.969 0.901 1’36.322 270,0 1’35.420 266,7

17 18 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 47.420 1.451 1’36.386 270,7 1’35.315 270,0

18 23 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1’00.329 12.909 1’36.783 273,4 1’35.813 273,4

19 22 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1’09.745 9.416 1’37.189 268,0 1’35.746 266,7

20 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’09.897 0.152 1’37.284 269,3 1’36.209 270,7

—————–Non classificati —————–

RET 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 13 8 Laps 1’34.534 272,7 1’33.465 271,4

RET 20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 11 10 Laps 1’36.469 270,7 1’35.462 267,3

RET 13 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 4 17 Laps 1’35.863 277,6 1’34.530 275,5

RET 16 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 2 19 Laps 1’36.507 268,0 1’34.994 266,7

RET 25 25 A. DELBIANCO ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 0 1’36.494 258,4

Estoril Prima pole stagionale di Rea in Superbike. 5° Locatelli 21/05/2022 A 11:27