E’ arrivato un successo per il britannico Scott Redding in gara-1 a Estoril (Portogallo), sede del round del Mondiale 2021 di Superbike. Una vittoria di grande autorevolezza per il centauro della Ducati che si è imposto con 0″877 di margine sul turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e 0″915 sul campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki).

Una run gestita con convinzione da Redding, che fin dal via ha saputo tenere botta, tenendo un buon ritmo da 1’36″alto/1’37” basso, in modo da non subire eccessivamente la pressione di Razgatlioglu e di Rea. Un riscontro che è valso al britannico della Rossa un avvicinamento nella classifica generale (65 punti) a -8 dal menzionato Rea.

A completare il quadro della top-10 troviamo l’alto alfiere di Iwata Garrett Gerloff (+9″518), a testimonianza che la YZF-R1 si esprime al meglio sul circuito portoghese. Lo statunitense ha preceduto al traguardo un ottimo Michael Ruben Rinaldi con l’altra Ducati (+13″636), il britannico Chaz Davies (Ducati) a 17″177, l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 19″316, gli spagnoli Alvaro Bautista (Honda) a 20″185 e Tito Rabat (Ducati) a 25″625 e Andrea Locatelli (Yamaha) a 27″772.

Per quanto concerne il resto della truppa italiana, Axel Bassani (Ducati) ha concluso 11° a 30″349, mentre Igor Cavalieri si è ritirato.

CLASSIFICA GARA-1 SUPERBIKE – GP PORTOGALLO 2021

1 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1’36.937 321,4 1’36.047 324,3

2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 0.877 0.877 1’36.877 317,6 1’36.164 317,6

3 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 0.915 0.038 1’37.040 323,4 1’35.876 319,5

4 4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 9.518 8.603 1’37.255 320,5 1’36.350 317,6

5 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 13.636 4.118 1’37.341 324,3 1’36.532 321,4

6 15 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 17.177 3.541 1’37.634 322,4 1’37.422 320,5

7 12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 19.316 2.139 1’37.808 318,6 1’37.193 319,5

8 18 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 20.185 0.869 1’37.620 324,3 1’37.731 326,3

9 8 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 25.625 5.440 1’37.757 326,3 1’36.892 325,3

10 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 27.772 2.147 1’38.019 318,6 1’37.031 321,4

11 17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 30.349 2.577 1’38.048 320,5 1’37.657 321,4

12 14 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 35.722 5.373 1’38.051 324,3 1’37.399 326,3

13 7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 35.885 0.163 1’38.614 313,0 1’36.863 314,0

14 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 36.887 1.002 1’38.500 320,5 1’36.369 317,6

15 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 45.434 8.547 1’38.370 317,6 1’37.611 315,8

16 11 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 46.472 1.038 1’38.762 319,5 1’37.128 319,5

17 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 51.132 4.660 1’39.189 310,3 1’38.512 315,8

18 13 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 21 1’09.888 18.756 1’37.840 324,3 1’37.266 321,4

19 10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’09.903 0.015 1’37.412 320,5 1’37.049 321,4

20 21 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’26.686 16.783 1’40.807 311,2 1’40.008 313,0

