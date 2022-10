Serve un miracolo per ribaltare la situazione ed è ancora quasi utopistico vincere, ma nel frattempo Toprak Razgatlioglu non si arrende e continua a sperarci. Il turco non si dà per vinto e si aggiudica la Superpole Race sul circuito di San Juan Villicum: successo nel GP d’Argentina del Mondiale di Superbike partendo dalla prima casella e 77 punti di distacco dalla vetta.

Spettacolari i dieci giri della gara: una serie di sorpassi e controsorpassi proprio tra Razgatlioglu e l’acerrimo rivale, il leader del Mondiale Alvaro Bautista. Il turco della Yamaha è riuscito a spuntarla sul finale battendo proprio l’iberico della Ducati, ancora però tranquillo del suo margine.

A completare il podio troviamo il britannico della Kawasaki Jonathan Rea, mentre in quarta posizione l’ottimo azzurro della Ducati Michael Ruben Rinaldi. Nella top-5 anche Sam Lowes (Kawasaki).

Altri due italiani nella top-10: Axel Bassani (Ducati), settimo, ed Andrea Locatelli (Yamaha), decimo.

RISULTATI SUPERPOLE RACE GP ARGENTINA

1 1 RAZGATLIOGLU Yamaha LEAD LEAD 1’38.037 1’37.303

2 19 BAUTISTA Ducati 0.613 +0.613 1’38.761 1’37.408

3 65 REA Kawasaki 0.856 +0.243 1’38.138 1’37.277

4 21 RINALDI Ducati 4.357 +3.501 1’38.500 1’37.646

5 22 LOWES Kawasaki 5.062 +0.705 1’38.255 1’37.441

6 7 LECUONA Honda 5.418 +0.356 1’39.051 1’37.867

7 47 BASSANI Ducati 8.714 +3.296 1’38.821 1’38.213

8 97 VIERGE Honda 10.676 +1.962 1’39.267 1’38.092

9 76 BAZ BMW 10.752 +0.076 1’39.178 1’38.117

10 55 LOCATELLI Yamaha 10.907 +0.155 1’38.594 1’38.312

11 60 VAN DER MARK BMW 12.459 +1.552 1’38.635 1’38.258

12 12 FORES Ducati 14.827 +2.368 1’39.139 1’38.617

13 31 GERLOFF Yamaha 15.417 +0.590 1’38.296 1’38.257

14 45 REDDING BMW 17.709 +2.292 1’38.934 1’38.757

15 5 OETTL Ducati 19.308 +1.599 1’40.334 1’38.705

16 3 NOZANE Yamaha 20.627 +1.319 1’39.644 1’38.828

17 36 MERCADO Honda 22.760 +2.133 1’40.461 1’39.155

18 44 MAHIAS Kawasaki 22.958 +0.198 1’39.683 1’38.897

19 50 LAVERTY BMW 25.234 +2.276 1’40.002 1’39.643

20 52 KONIG Kawasaki 26.232 +0.998 1’39.915 1’39.650

21 27 SCHEIB Honda 27.217 +0.985 1’40.207 1’39.554

22 39 SOLORZA Kawasaki 46.065 +18.848 1’43.177 1’41.272

