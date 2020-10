Jonathan Rea (Kawasaki) non sbaglia, doma il bagnato e vince con autorevolezza gara-1 del Gran Premio di Francia 2020 del Mondiale Superbike. Sul tracciato di Magny-Cours, inondato dalla pioggia e contraddistinto da una temperatura che valica a fatica i 10 gradi, il nord-irlandese non ha sbagliato una sola virgola, gestendo nel migliore dei modi la manche, condotta dal primo all’ultimo metro, senza lasciare scampo ai rivali e centrando così il successo numero 98 in superbike. Assieme al nativo di Ballymena sul podio troviamo il francese Loris Baz (Yamaha) con un distacco di 3.3 secondi, ed unico a tenergli testa almeno fino a metà prova, quindi sale sul gradino più basso il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 9.7.

Quarta posizione per il suo connazionale Chaz Davies (Ducati) a 14.0, mentre in quinta si classifica Scott Redding (Ducati) a 16.4 dopo una gara davvero anonima. Sesto posto per il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a 16.9, settimo il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 23.2, ottavo lo spagnolo Xavi Fores (Kawasaki) a 27.1, nono l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) a 28.7, mentre è decimo l’argentino Leandro Mercado (Ducati) a 32.0, proprio davanti al nostro Federico Caricasulo (Yamaha) a 37.9. Si ferma in sedicesima posizione Samuele Cavalieri (Ducati) ad oltre un giro.

A questo punto la classifica generale vede Jonathan Rea ad un passo dal titolo salendo a quota 315 punti, 65 in più di Scott Redding che, quantomeno, dovrà provare a portare la questione all’ultimo atto dell’Estoril.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Tom Sykes, ma in curva 1 è subito Jonathan Rea a salire in vetta, proprio mentre Eugene Laverty scivola e stende il suo compagno in BMW. Una vera e propria frittata. Davanti il campione del mondo prova a gestire la situazione, inseguito dal compagno di team Alex Lowes, quindi Garrett Gerloff, Loris Baz e Michael van der Mark, con Scott Redding nono già a 3.3 secondi.

Gerloff conferma di essere davvero a suo agio in queste condizioni e risale fino al secondo posto, iniziando a insidiare Rea. Baz e Lowes perdono qualche metro, mentre Redding rimane nono a quasi 5 secondi. La situazione inizia a delinearsi dopo le prime tornate, con Rea, Baz e Gerloff che prendono il largo, con 1.6 su Lowes, 2.7 su van der Mark e 4.1 su Davies, sesto. Redding proprio non va e scivola in decima posizione a 7.4 dalla vetta.

Il primo grande scossone della gara arriva a 15 giri dalla fine quando Gerloff cade rovinosamente in curva 7 gettando alle ortiche una grande chance di podio. A questo punto Rea e Baz se ne vanno indisturbati con 2.4 secondi su Lowes e 6.1 su van der Mark. Redding si trova in nona posizione ma a quasi 13 secondi dal suo rivale per il titolo.

Si arriva a 9 giri dalla conclusione con Rea e Baz divisi da 4 decimi, quindi alle loro spalle il vuoto. Terzo Lowes a 3.8, quarto van der Mark a 6.7, quinto Davies a 8.5, mentre Redding non si schioda dalla nona posizione a 15.6. Il campione del mondo inizia a spingere e Baz perde terreno. Il margine passa in pochi giri a 1.8 secondi, con Lowes a 5.4. van der Mark scivola in curva 13 e perde molte posizioni, mentre Redding si spinge fino in settima a 16.3. Il vantaggio di Rea non fa altro che aumentare portandolo all’ennesimo successo, mentre nelle retrovie arriva una spettacolare caduta di Haslam all’ultimo giro.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP FRANCIA 2020 – SUPERBIKE

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’48.268 271 274

2 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 3.342 +3.342 1’48.374 264 270

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 9.707 +6.365 1’48.813 268 273

4 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 14.045 +4.338 1’48.761 257 264

5 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 16.427 +2.382 1’48.560 262 268

6 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 16.976 +0.549 1’49.046 267 272

7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 23.253 +6.277 1’49.205 226 262

8 12 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 27.173 +3.920 1’49.495 271 271

9 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 28.706 +1.533 1’48.806 264 269

10 36 MERCADO Leandro Ducati Panigale V4 R 32.034 +3.328 1’49.500 263 266

