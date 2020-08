Dal nostro partner OAsport.it

Jonathan Rea ha conquistato la pole position del GP del Portogallo 2020, terza tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Portimao. Il Campione del Mondo in carica si è esaltato sul finire della sessione, ha stampato un notevole 1:40.676 e potrà così scattare al palo nella gara-1 dell’appuntamento in terra lusitana. L’alfiere della Kawasaki, secondo in classifica generale a 24 punti di distacco da Scott Redding, cercherà di vincere la corsa che apre il fine settimana (come sempre sono previsti tre eventi) per riavvicinarsi al rivale nella lotta per il titolo iridato. Il britannico sarà affiancato in prima fila dal tonico Toprak Razgatlioglu, il turco della Yamaha aveva espresso un buon passo gara e un’eccellente velocità durante le prove libere e si è confermato nel time attack del sabato mattina chiudendo a 0.278 da Jonathan Rea. A completare la prima fila è l’altro britannico Alex Lowes con la seconda Kawasaki, attardato di 0.398 dal compagno di squadra.

Ha faticato tantissimo Scott Redding in sella alla sua Ducati. Il leader della classifica generale non è riuscito a trovare il tempo buono e si è dovuto accontentare di una poco soddisfacente ottava posizione a 0.760 di ritardo dal leader: la rimonta del britannico partirà dunque dalla terza fila, subito alle spalle dell’ottimo italiano Michael Ruben Rinaldi (Ducati, a 0.758). In seconda fila, invece, si trovano il britannico Tom Sykes (BMW, a 0.564), l’olandese Michael Van der Mark (Yamaha, a 0.659) e il francese Loris Baz (Yamaha, a 0.678). Soltanto 12mo lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda), Marco Melandri è 19mo su Ducati (a 2.197).

La griglia di partenza

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.676 6 164,202 307,8

2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’40.954 0.278 0.278 6 163,750 313,2

3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.074 0.398 0.120 9 163,555 310,5

4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’41.240 0.564 0.166 8 163,287 309,6

5 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’41.335 0.659 0.095 6 163,134 306,1

6 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.354 0.678 0.019 10 163,104 307,8

7 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’41.424 0.748 0.070 6 162,991 306,1

8 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’41.436 0.760 0.012 9 162,972 312,3

9 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’41.504 0.828 0.068 11 162,863 307,8

10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’41.607 0.931 0.103 11 162,697 306,1

11 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.807 1.131 0.200 10 162,378 308,7

12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’42.123 1.447 0.316 9 161,875 308,7

13 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.227 1.551 0.104 11 161,711 315,9

14 11 S. CORTESE GER OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.345 1.669 0.118 8 161,524 298,5

15 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.421 1.745 0.076 8 161,404 310,5

16 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.491 1.815 0.070 7 161,294 304,4

17 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.654 1.978 0.163 4 161,038 301,8

18 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’42.718 2.042 0.064 10 160,938 307,8

19 33 M. MELANDRI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’42.873 2.197 0.155 9 160,695 304,4

20 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’42.894 2.218 0.021 8 160,662 301,8

21 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’44.025 3.349 1.131 10 158,916 300,2

22 23 C. PONSSON FRA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 IND 1’44.027 3.351 0.002 10 158,913 305,2

23 63 L. GABELLINI ITA MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’44.779 4.103 0.752 9 157,772 288,2

