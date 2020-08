Dal nostro partner OAsport.it

Jonathan Rea concede il tris: il pilota nordirlandese della Kawasaki domina anche gara-2 del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2020 di Superbike e vola in testa alla classifica generale con 136 punti. A Portimao seconda posizione per Scott Redding, che riesce a difendersi dagli attacchi di Michael Van der Mark (Yamaha) e, pur venendo scavalcato da Rea, con 132 punti si mantiene vicino alla vetta del campionato.

La partenza è estremamente accesa: Rea con una super staccata difende la prima posizione dall’assalto di Toprak Razgatlioglu (Yamaha), mentre Redding guadagna terreno e, da quinto sulla griglia, si ritrova terzo. Il pilota britannico della Ducati sembra carico a molla e scavalca subito Razgatlioglu, lanciandosi all’inseguimento del campione del mondo in carica. È una gara caratterizzata dalle cadute, la maggior parte delle quali presso la curva 5: il primo è Loris Baz (Yamaha), mentre nel settimo giro, in rapida successione, scivolano a terra Razgatlioglu e Alex Lowes (Kawasaki).

Superbike Rea domina ancora nella Superpole Race del Portogallo, Redding quinto DA 6 ORE

All’undicesimo giro anche Leon Haslam (Honda) si aggiunge all’elenco dei caduti. Nel frattempo, Van der Mark si mette a ruota di Redding e comincia il duello che infiamma la seconda parte di gara. L’olandese approfitta di un brutto errore dell’inglese e si prende il secondo posto, ma solamente per un attimo, perché subito dopo restituisce il favore e la posizione a Redding. Più indietro in pista, c’è un incidente che coinvolge Xavi Fores (Kawasaki) e Garrett Gerloff (Yamaha), con lo spagnolo costretto al ritiro. Finisce così: Rea vince dominando, mentre Redding riesce a resistere all’assalto di Van der Mark e difende così una preziosa seconda posizione. Per quanto riguarda gli italiani, ottime prestazioni per Michael Ruben Rinaldi (Ducati), che chiude sesto, e per Federico Caricasulo (Yamaha), che finisce nono; tredicesimo Marco Melandri (Ducati), diciassettesimo Lorenzo Gabellini (Honda).

Ordine d'arrivo

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’42.819 303

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 4.360 +4.360 1’43.008 304

3 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 4.453 +0.093 1’43.285 302

4 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 8.363 +3.910 1’43.503 309

5 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 10.336 +1.973 1’43.544 304

6 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 12.566 +2.230 1’43.651 297

7 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 14.565 +1.999 1’43.682 303

8 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 26.231 +11.666 1’43.354 305

9 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 28.103 +1.872 1’44.024 301

10 36 MERCADO Leandro Ducati Panigale V4 R 32.926 +4.823 1’44.643 304

11 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 33.229 +0.303 1’44.088 301

12 50 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 46.555 +13.326 1’43.958 303

13 91 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 46.573 +0.018 1’43.641 297

14 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale V4 R 49.902 +3.329 1’44.840 304

15 20 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 52.293 +2.391 1’45.068 295

16 23 PONSSON Christophe Aprilia RSV4 1000 > 1′ +13.350 1’45.914 296

17 63 GABELLINI Lorenzo Honda CBR1000RR-R > 1′ +1.141 1’46.071 291

18 13 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R > 1′ +7.719 1’46.265 294

antonio.lucia@oasport.it

Superbike Rea domina gara 1 davanti a Razgatlioglu e van der Mark IERI A 13:46