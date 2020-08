Dal nostro partner OAsport.it

Portimao porta davvero bene a Jonathan Rea. Il campione del mondo, infatti, si aggiudica in maniera nettissima gara-1 del Gran Premio del Portogallo di Superbike, terzo appuntamento del Mondiale 2020, e si rilancia in classifica generale. Sul tracciato di Portimao, con i suoi meravigliosi sali-scendi, il nord-irlandese ha centrato il decimo successo in terra lusitana e il diciottesimo podio complessivo, andando a portare il suo computo totale a 91 vittorie nella categoria dedicata alle derivate di serie, con il podio numero 173. Con questo risultato la classifica generale vede sempre Scott Redding davanti a tutti con 107 punti, ma Jonathan Rea si porta a 99 e quindi a sole 8 lunghezze dal ducatista, mentre in terza posizione troviamo Toprak Razgatlioglu a 21, dopo avere superato Alex Lowes a 22.

Jonathan Rea, quindi, vince gara-1 di Portimao con 5.142 secondi di vantaggio sul turco ToprakRazgatlioglu (Yamaha) l’unico a rimanere nelle vicinanze del portacolori della Kawasaki almeno nelle prime fasi di gara, mentre completa il podio il suo compagno di team, l’olandese Michael van der Mark, autore di una prova in crescendo, che lo ha portato fino al terzo posto con un distacco di 7.029. Quarta posizione per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 9.851, davanti al nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 10.705 ed autore di una ennesima prova di spessore in questo suo 2020. Sesto conclude il francese Loris Baz (Yamaha) a 12.226, davanti ad un deluso Scott Redding (Ducati). Il britannico, infatti, dopo aver raggiunto il podio è crollato nel finale, chiudendo settimo a 12.485, precedendo di appena 4 decimi il suo connazionale Tom Sykes (BMW). Completano la top ten lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) nono a 14.233, mentre è decimo l’irlandese Eugene Laverty (BMW) a 16.208, davanti a Chaz Davies (Ducati) addirittura undicesimo a 22.477. Non una grande giornata per gli altri italiani: Federico Caricasulo (Yamaha) non va oltre la quindicesima piazza a mezzo minuto, mentre fa addirittura peggio Marco Melandri (Ducati) a 49.020.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è del poleman Rea che imbocca curva 1 inseguito da Razgatlioglu, Baz, van der Mark e Lowes. Il primo giro scorre senza problemi nei sali-scendi di Portimao, con il campione del mondo che si mette in testa con la chiara intenzione di proporre il suo ritmo e fare selezione del gruppo nel quale Rinaldi prova a risalire la china.

Dopo una prima manciata di giri Rea continua a martellare sul piede dell’1:42.3 e allunga a 791 millesimi su Razgatlioglu con Baz a poco più di un secondo. Alle loro spalle perdono terreno van der Mark, Lowes, Redding e Rinaldi impegnati in duelli particolarmente ravvicinati. Con il passare del tempo il campione del mondo aumenta il suo gap nello splendido scenario del tracciato lusitano portando il margine su Razgatlioglu a 1.386 secondi con Baz che ormai è staccato e deve guardarsi dagli inseguitori, ovvero van der Mark e Redding, che iniziano a farsi minacciosi.

Si arriva a metà gara con Rea saldamente al comando con 2.4 suRazgatlioglu grazie ad un ritmo impossibile per tutti gli altri, mentre alle loro spalle Redding a 6.2 infila Baz in fondo al rettilineo e sale sul podio. Il francese è in difficoltà e si fa passare anche da van der Mark quindi da Lowes e Rinaldi, con Caricasulo quindicesimo e Melandri diciottesimo.

La fase conclusiva della gara vede Rea e Razgatlioglu condurre in porto la loro prova senza problemi, mentre van der Mark stringe i denti e supera Redding, conquistando il podio. Il ducatista, invece, va in sofferenza e a 4 tornate dalla conclusione subisce prima il sorpasso di Lowes, quindi tocca anche a Rinaldi nel corso del penultimo giro, assieme a Baz.

La categoria dedicata alle moto derivate di serie tornerà in pista domani per la consueta domenica ricca di appuntamenti. Alle ore 12.00 italiane toccherà alla velocissima superpole race, mentre alle 15.00 si chiuderà il programma con gara-2 che farà calare il sipario sul terzo appuntamento della stagione.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP PORTOGALLO 2020 – SUPERBIKE

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 1’42.075 311,4 1’40.676 307,8

2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 20 5.142 5.142 1’42.293 317,8 1’40.954 313,2

3 5 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 20 7.029 1.887 1’42.509 307,0 1’41.335 306,1

4 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 9.851 2.822 1’42.583 301,8 1’41.074 310,5

5 7 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 20 10.705 0.854 1’42.960 302,7 1’41.424 306,1

6 6 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 12.226 1.521 1’42.376 312,3 1’41.354 307,8

7 8 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 12.485 0.259 1’42.552 309,6 1’41.436 312,3

8 4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 20 12.829 0.344 1’42.722 304,4 1’41.240 309,6

9 12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 20 14.233 1.404 1’43.257 304,4 1’42.123 308,7

10 9 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 20 16.208 1.975 1’43.150 303,5 1’41.504 307,8

11 13 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 22.477 6.269 1’43.653 311,4 1’42.227 315,9

12 10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 20 22.581 0.104 1’43.433 300,2 1’41.607 306,1

13 15 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 23.535 0.954 1’43.614 309,6 1’42.421 310,5

14 11 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 20 23.577 0.042 1’43.337 304,4 1’41.807 308,7

15 16 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 20 30.728 7.151 1’43.946 309,6 1’42.491 304,4

16 18 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 39.137 8.409 1’44.221 307,8 1’42.718 307,8

17 19 33 M. MELANDRI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 49.020 9.883 1’44.395 297,7 1’42.873 304,4

18 20 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 20 55.510 6.490 1’45.040 300,2 1’42.894 301,8

19 21 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 20 55.891 0.381 1’45.217 300,2 1’44.025 300,2

20 23 63 L. GABELLINI ITA MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 20 1’16.109 20.218 1’46.052 295,3 1’44.779 288,2

21 17 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 19 1 Lap 1 Lap 1’44.180 306,1 1’42.654 301,8

————————————————–Not Classified————————————————–

RET 14 11 S. CORTESE GER OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 19 1 Lap 1’44.229 295,3 1’42.345 298,5

RET 22 23 C. PONSSON FRA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 IND 16 4 Laps 1’46.194 304,4 1’44.027 305,2

