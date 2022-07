Toprak Razgatlıoğlu torna a vincere nel Mondiale Superbike al termine della gara-1 del GP di Gran Bretagna. Il #1 del gruppo svetta a Donington Park primeggiando su Jonathan Rea (Kawasaki) e Alex Lowes (Kawasaki). Splendido quinto posto per Axel Bassani, clamorosa caduta per Alvaro Bautista. Il turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) è stato semplicemente perfetto sin dallo spegnimento dei semafori. Il #1 del gruppo è stato abile a sopravanzare nei primi metri le due Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes.Un attacco sbagliato alla ‘Esses’ da parte di Rea nel primo giro ha permesso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) di salire secondo, una posizione che manterrà per pochi minuti.La sfida per il secondo posto durerà a lungo, l’iberico ha saputo rispondere al meglio al fratello di Alex Lowes che dopo un paio di tentativi lascerà spazio a Rea. Il pluricampione britannico si è ritrovato a fronteggiare una Ducati più competitiva del previsto, gli errori non sono mancati nella foga di recuperare.

Al quinto passaggio è scattato il forcing da parte di Rea a Bautista. Il padrone di casa si è preso un paio di rischi per beffare il centauro della compagine italiana, leggermente inferiore nel mitico impianto britannico che negli anni ha accolto anche il Mondiale di F1. Il nordirlandese ha faticato più del previsto per passare il #19 del gruppo, un sorpasso difficile che puntualmente è arrivato nell’ultimo settore della pista.

Il nativo di Larne si è messo all’inseguimento della testa della corsa con ben tre secondi da recuperare, una distanza che non riuscirà a colmare anche in seguito al ritorno di Bautista. Quest’ultimo, dopo una perfetta mossa nell’ultimo hairpin, sembrava in grado di poter staccare Rea, ma un clamoroso errore alla ‘Goddards’ costringerà il pilota di Ducati ad abbandonare ogni possibilità di podioL’anteriore ha tradito il nativo di Talavera de la Reina, un ritiro pesantissimo in ottica campionato considerando il primo posto di Razgatlıoğlu ed il secondo di Rea. Il turco ha concluso in scioltezza davanti allo storico rivale di Kawasaki che dopo le qualifiche sembrava imbattibile.

Terzo posto per il già citato Lowes, perfetto nelle tornate conclusive ad abbattere la concorrenza di Scott Redding (BMW) che ha concluso davanti ad Axel Bassani (Ducati). Il nostro connazionale si è distinto con un passo incredibile che gli ha permesso di concludere davanti a Michael Ruben Rinaldi con la prima delle Ducati ufficiali. 7ma piazza per Iker Lecuona (Honda), mentre è da segnalare il 10mo posto di Andrea Locatelli (Yamaha). Il lombardo non è riuscito a recuperare dopo il turno di questa mattina, una situazione difficile che dura sin dalle prime prove libere. Appuntamento a domani con una nuova giornata d’azione nel mitico impianto inglese di Donington Park.

ORDINE D'ARRIVO GP GRAN BRETAGNA GARA-1

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’30.450 1’27.285 263 266

2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 6.397 +6.397 1’29.584 1’27.263 264 273

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 9.499 +3.102 1’29.193 1’27.442 264 273

4 45 REDDING Scott BMW M1000RR 11.515 +2.016 1’29.867 1’27.809 264 273

5 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 12.820 +1.305 1’29.239 1’27.961 268 275

6 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 14.482 +1.662 1’29.793 1’28.121 270 276

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 17.127 +2.645 1’29.868 1’28.126 266 272

8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 17.438 +0.311 1’30.373 1’27.915 267 275

9 76 BAZ Loris BMW M1000RR 24.903 +7.465 1’30.890 1’28.385 263 272

10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 28.498 +3.595 1’30.036 1’28.360 260 270

11 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 31.467 +2.969 1’30.382 1’28.684 268 274

12 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 33.514 +2.047 1’30.212 1’28.663 258 268

13 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 33.647 +0.133 1’29.791 1’28.607 271 275

14 95 MACKENZIE Tarran Yamaha YZF R1 34.870 +1.223 1’30.362 1’28.818 259 269

15 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 44.961 +10.091 1’29.958 1’29.043 260 266

16 37 MYKHALCHYK Illia BMW M1000RR 45.205 +0.244 1’29.826 1’28.908 267 271

17 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 52.808 +7.603 1’30.125 1’29.470 258 273

18 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 53.315 +0.507 1’30.266 1’29.338 266 273

19 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 54.779 +1.464 1’30.833 1’29.666 256 266

20 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 55.987 +1.208 1’30.611 1’29.608 266 270

