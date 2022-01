Marco Melandri nella giornata di sabato è salito alla ribalta per una nella giornata di sabato è salito alla ribalta per una discutibile intervista in cui dichiarava di essere volontariamente entrato in contatto con un positivo al Covid per ottenere un Green Pass valido. In breve tempo queste parole hanno scatenato una bufera social sul 39enne ex pilota romagnolo della MotoGP e della Superbike, che nel tardo pomeriggio con un video postato sul suo profilo Instagram ha provato a ridimensionare spiegando che in realtà non ha contratto il virus e che le sue dichiarazioni non erano nulla di più di una semplice battuta (infelice, verrebbe da dire visti i tempi che stiamo vivendo, ndr).

Il chiarimento di Melandri

Superbike Melandri shock: "Ho preso il Covid apposta per non vaccinarmi"

Mi trovo di nuovo dentro un uragano enorme, per una frase ironica. - dice nel video - La mia è stata veramente una frase scherzosa, perché quando mi sono trovata a contatto con una persona che era negativa e che probabilmente il giorno prima ha visto un positivo, io ho scherzato: 'almeno prendo il Covid, così avrò il Green Pass. Lo prendo per necessità'. Non sarei mai andata veramente da qualche parte per stare con qualcuno che aveva il Covid per farmi ammalare: non l'avrei mai fatto - conclude - e non lo avrei mai nemmeno consigliato al mio peggior nemico. Pagherò le conseguenze di quanto detto, mi dispiace”.

