Victor Steeman, il 22enne pilota olandese che partecipava al Mondiale Supersport 300, investito sabato nel corso di gara 1 del Non ce l’ha fatta, il 22enne pilota olandese che partecipava al Mondiale Supersport 300, investito sabato nel corso di gara 1 del Round del Portogallo all’Autodromo dell’Algarve a Portimao. L’alfiere del team MTM Kawasaki per tre giorni ha lottato per la sua vita all’ospedale di Faro dove era stato ricoverato a seguito del trauma alla testa avuto in seguito alla collisione con l’incolpevole Perez Gonzalez alla curva 14. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dallo staff medico del circuito, dai commissari, dallo staff ospedaliero, Steeman purtroppo non è riuscito ad andare oltre le lesioni riportate.

A dare la notizia con una breve nota è stata la famiglia con una nota in cui esprime tutto il proprio dolore e shock per un epilogo crudele e impossibile da accettare: “È accaduto ciò di cui ti preoccupi sempre come genitore di un pilota. Il nostro Victor non è riuscito a vincere la sua ultima gara.Nonostante il dolore per la perdita, siamo molto fieri di annunciare che il nostro eroe, con la sua scomparsa, ha salvato altre cinque persone con la donazione degli organi. Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini negli ultimi giorni, Victor ci mancherà immensamente”.

Steeman, che era in corsa come pretendente per il titolo mondiale della Supersport 300, nel 2022 si era dimostrato uno dei piloti più veloci e talentuosi della categoria dall’alto delle quattro vittorie di tappa, cinque podi, tre pole position e 12 arrivi in zona punti su 14 gp disputati. Con la pole position conquistata a Barcellona lo scorso 24 settembre aveva scritto una pagina di storia della categoria diventando il pilota con il maggior numero di pole nel WorldSSP300.

