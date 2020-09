La campionessa torna a sorridere dopo l’intervento: Ana Carrasco , detentrice del titolo Supersport 300 nel 2018, ha postato sui propri social una foto raffigurante la propria schiena in seguito all’operazione subita dopo il grave incidente che l’ha vista protagonista nelle prove libere dell’Estoril nel corso del weekend portoghese di Supersport 300. Intervento per ridurre le fratture vertebrali riuscito, sorriso che immediatamente dopo l’operazione è tornato sulla faccia di Ana, insieme all’immancabile voglia di tornare al più presto in pista.

Un ulteriore passo in avanti verso il ritorno in pista, Ana Carrasco, nota per essere stata la prima donna a gareggiare e battere i colleghi maschi, è decisa a tornare in sella alla sua Kawasaki il prima possibile forte di una grande determinazione e della voglia di continuare a sorridere anche e soprattutto dei propri successi.