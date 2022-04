Toprak Razgatlioglu si inventa un giro ai limiti della fantascienza e conquista la sesta pole position della carriera (la seconda della stagione), imponendosi nella Superpole del Gran Premio d’Olanda 2022. Il talento turco della Yamaha ha demolito la concorrenza sul giro secco in quel di Assen, sbriciolando il primato della pista (apparteneva a Rea in 1’33″5) e abbattendo addirittura il muro dell’1’33”. 1’32″934 il tempo firmato dal campione del mondo Superbike in carica, che ha rifilato quasi mezzo secondo al britannico Alex Lowes (ottimo 2° a 478 millesimi dalla pole) e 687 millesimi all’altra Kawasaki del nord irlandese Jonathan Rea.

Ad

Aprirà la seconda fila in griglia al via di gara-1 l’azzurro Andrea Locatelli, che paga 954 millesimi dal compagno di squadra della Yamaha, mentre tutti gli altri accusano un gap superiore al secondo. Quinto posto per il leader del Mondiale Alvaro Bautista, a 1.084 dalla vetta con la sua Ducati V4R, che precede l’americano della Yamaha Garrett Gerloff (6° a 1.241).

Superbike Bautista si impone anche in gara-2 ed è leader del mondiale 10/04/2022 A 14:06

Buona conferma ad alti livelli anche in qualifica per Axel Bassani, 9° a 1.732 dalla testa con la Ducati del team indipendente Motocorsa Racing. Deludente dodicesima piazza per Michael Ruben Rinaldi, costretto a concludere anzitempo la sua sessione in seguito ad una caduta nell’ultimo settore del tracciato.

Superbike Bautista vince la Superpole Race di Aragon 10/04/2022 A 09:59