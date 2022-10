La vita sa essere crudele, beffarda ed ingiusta certe volte. Non c’è altromodo altrimenti per provare a descrivere i contorni di una tragedia che di razionale ha ben poco e che lascia solo un enorme tristezza e un senso di smarrimento immenso. Il dramma è quello della famiglia Steeman e del capofamiglia Willem, padre di Victor e marito della signora Flora, deceduti a 48 ore di distanza l’uno dall’altra lasciando in una valle di lacrime il povero Willem e tutti i parenti di questa famiglia olandese originaria di Lathum, paesino dell’Olanda orientale, a due passi dal confine con la Germania.

Dramma inspiegabile

Victor Steeman e sua madre Flora sono morti a meno di 48 ore di distanza l’uno dall’altra, il cuore di questa 59enne donna non ha saputo reggere al dolore per una scomparsa ingiusta e folle, quella dell’adorato figlio maschio che martedì 11 ottobre dopo 72 ore di lotta in ospedale, ha perso la sua battaglia con la vita per i traumi provocati da un incidente occorso durante gara-1 del round portoghese del Mondiale Supersport 300. Steeman, pretendente al titolo iridato e 2° in classifica generale prima del weekend di Portimao, era scivolato alla curva 14 e rimasto in traiettoria, era stato investito da uno dei piloti che lo seguivano, José Luis Perez Gonzalez, che non aveva avuto il tempo di evitarlo provocandogli traumi su tutto il corpo e soprattutto alla testa.

La famiglia aveva dato l’annuncio della prematura scomparsa di Victor Steeman, martedì, sottolineando nel comunicato come con l’espianto degli organi, il pilota olandese avesse contribuito a salvare 5 vite. Nonostante questo gesto nobile, a Lathum il cuore di mamma Flora - trafitto dal dolore più grande che qualunque madre possa accettare, sopravvivere alla scomparsa dei propri figli – è andato in arresto cardiaco, fermandosi nella tarda serata di giovedì mentre il marito Willem chiamava i soccorsi, in un disperato tentativo di opporsi a un destino così spietato da risultare inspiegabile.

Coro di critiche sulla Supersport 300: "Categoria troppo pericolosa, si faccia qualcosa"

Le moto della Supersport 300 pesano 180 kg, non hanno velocità e vanno tutte insieme – ha spiegato Maverick Vinales, in un intervento giovedì in Australia, un pilota che alcuni mesi fa Se qualcuno cade davanti, è impossibile evitarlo. Non è una questione di età o piloti, ma di moto. Non hanno potenza, pesano come una MotoGP, ma i freni fanno schifo e i forcelloni sono da strada. Il problema è la categoria”. Parole condivise anche da Aleix Espargaro: “La Supersport 300 non è una categoria sicura, lo sappiamo al 100%, anche perché sono coinvolto nella commissione sicurezza che ci sta lavorando, e anche a lei non piace. Speriamo di poterla migliorare per il futuro, ma per me è necessario annullare tutto”. Nel frattempo, nelle ore in cui si consumava questa doppia tragedia, nel mondo del motociclismo si alzava il malcontento e la denuncia di diversi piloti che sottolineavano l’assurdità di continuare a far correre giovani piloti con moto pesantissime, poco performanti e scadenti. “– ha spiegato Maverick Vinales, in un intervento giovedì in Australia, un pilota che alcuni mesi fa aveva perso il cugino Dean Berta in un incidente dalla dinamica molto simile a quella di Steeman avvenuto sempre durante una corsa della Supersport 300 -”. Parole condivise anche da Aleix Espargaro: “”.

