Quindicesima affermazione stagionale per Alvaro Bautista nel Mondiale Superbike 2022 al termine di una spettacolare superpole race valida per il GP d’Australia. Il nel Mondiale Superbike 2022 al termine di una spettacolare superpole race valida per il GP d’Australia. Il centauro di Ducati è stato semplicemente perfetto con una scelta delle gomme differente ai rivali, un vero e proprio azzardo che ha ripagato gli uomini del marchio italiano. Seconda piazza finale e nella classifica finale per Toprak Razgatlıoğlu davanti a Jonathan Rea.

Dopo un piccolo ritardo e con una pista che progressivamente si asciugava sulla falsariga della gara-1, Alex Lowes (Kawasaki), Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) hanno fatto la differenza nei primi quattro passaggi.

La situazione è diventata oltremodo interessante a metà gara con i britannici ed il turco che hanno iniziato a subire il ritorno di Alvaro Bautista. Lo spagnolo di Ducati ha infatti iniziato una progressione pazzesca, unico del tridente di testa ad aver montato due gomme slick.

Il campione del mondo eletto ha risalito il gruppo, mentre Rea iniziava un bel duello con Razgatlıoğlu per la leadership provvisoria. Il turco ha beffato il britannico, una situazione che presto cambierà ancora visto il ricongiungimento da parte di Bautista.

Il #19 di Ducati passerà Alex Lowes a poco più di due giri dalla fine, un sorpasso che precederà l’attacco del 37enne alla testa della corsa. Non ci sarà storia per il primato, l’iberico ha fatto la differenza infilando senza molti problemi i due storici avversari.

Nuovo acuto quindi per il brand di Borgo Panigale davanti al #1 di Yamaha ed a Rea. Lowes, Andrea Locatelli (Yamaha) e l’inglese Scott Redding completano la Top6, mentre è da segnalare il tredicesimo posto di Axel Bassani (Ducati). Menzione d’onore anche per l’americano Garrett Gerloff (Yamaha), Xavi Viergie (Honda), Xavi Fores (Ducati) e Loris Basz (BMW), presenti nell’ordine dalla settima alla decima posizione all’arrivo di una superpole race oltremodo interessante.

Arriva poi una chiusura in bellezza. Alvaro Bautista ha vinto anche gara-2 del GP d’Australia, ultimo round del Mondiale 2022 di Superbike, e ha così archiviato la sua stagione come meglio non poteva. Lo spagnolo e la Ducati, vincitori del titolo piloti e costruttori, si sono imposti sui saliscendi di Phillip Island in un contesto non facile da decifrare per il meteo molto “capriccioso”.

Nella Superpole Race Bautista aveva azzardato la scelta delle slick in condizioni di umido e in questa seconda manche ha saputo interpretare alla perfezione i vari momenti, forzando il ritmo quando era il caso di farlo e tenendo botta al tentativo di rientro della Kawasaki di Jonathan Rea. Il nord-irlandese ha chiuso a 0.209, mentre l’altra ZX-10RR di Alex Lowes ha terminato a 3.797.

Una run sospesa a 5 giri dal termine per l’incidente in curva-1 tra l’irlandese Eugene Laverty (BMW) e lo spagnolo Xavi Fores (Ducati). Da valutare le condizioni dei centauri coinvolti e l’iberico sembra aver avuto a prima vista conseguenze peggiori rispetto a Laverty.

Per Bautista, dunque, si tratta della 16ma vittoria in stagione in 36 gare disputate, nonché il 31° podio. Un 2022 che rimarrà nel cuore e nel cervello di Alvaro e della Casa di Borgo Panigale.

A completare la top-10 troviamo il turco Toprak Razgatliouglu su Yamaha a 4.016, che con questo risultato è secondo nel Mondiale con 529 punti a precedere Rea nella graduatoria generale di 27 lunghezze, davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) a 11.096, al britannico Scott Redding (BMW) a 16.328, a Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 19.934, al tedesco Philipp Oettl (Ducati) A 20.257, al giapponese Tetsuta Nagashima (Honda) a 25.158 e al francese Loris Baz (BMW) a 27.177. Fuori dalla top-10, in undicesima posizione Axel Bassani (Ducati) a 27.520.

CLASSIFICA GARA-2 GP AUSTRALIA 2022 SUPERBIKE

1 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’30.879 320 323

2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.209 +0.209 +0.187 +0.221 +0.357 1’30.938 314 318

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 3.797 +3.588 +3.723 +3.652 +3.787 1’30.991 312 324

4 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 4.016 +0.219 +0.153 +0.286 +0.413 1’31.062 319 322

5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 11.086 +7.070 +7.263 +7.228 1’31.648 310 320

6 45 REDDING Scott BMW M1000RR 16.328 +5.242 +5.533 +5.620 1’31.368 317 324

7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 19.934 +3.606 +3.393 +3.336 1’31.659 318 327

8 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 20.257 +0.323 +0.425 +0.426 1’32.035 318 327

9 49 NAGASHIMA Tetsuta Honda CBR1000 RR-R 25.158 +4.901 +4.867 +4.979 1’31.904 317 327

10 76 BAZ Loris BMW M1000RR 27.177 +2.019 +1.941 1’32.216 313 321

